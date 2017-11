Los censores de Pekín impiden que Gigi Hadid desfile en China para Victoria’s Secret

Nuevo contratiempo para la marca de lencería Victoria's Secret a pocos días para que tenga lugar uno de los desfiles más esperados. Y esta vez el mazazo, en forma de inoportuna ausencia, es de los grandes.

El espectáculo de lencería pierde a Gigi Hadid, quien ha confirmado que no podrá viajar hasta Shanghái, a pesar de ser una de las seleccionadas para el evento, y una de las estrellas de las últimas dos ediciones.

¿Cuál es el motivo de esta ausencia? La modelo no lo ha aclarado y, paralelamente, algunos medios responsabilizan al Gobierno chino por presuntamente haber rechazado su visado.

El origen de esta decisión podría estar en una broma que hizo que la modelo estadounidense, y que no habría sentado muy bien a las autoridades del país asiático.

Y es que desde que se anunció que estaba invitada a Shanghái, varios usuarios en las redes sociales pidieron boicotearla por un vídeo que subió en SnapChat en el que imitaba una galleta con forma de buda, rasgándose los ojos.

La broma fue tomada como una ofensa para algunos internautas asiáticos, que la criticaron duramente. La modelo eliminó el vídeo rápidamente.

I’m so bummed I won’t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can't wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can't wait for next year! :) x