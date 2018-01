Este hombre es secuestrado y obligado a casarse a punta de pistola con una mujer en la India

Los matrimonios forzados son una práctica común en algunos sectores de la India y, en particular, son realizados por parte de familias que buscan un buen marido para sus hijas pero que no pueden pagar una dote demasiado alta.

Una víctima de esta costumbre fue el ingeniero Vinod Kumar, quien fue secuestrado de una celebración y obligado a contraer matrimonio, a punta de pistola, con una mujer a la que jamás había visto, publicó Gulf News y recoge RT.

Sus problemas comenzaron cuando asistió al casamiento de un amigo en el distrito de Nalanda, cercano a Patna, en el noreste del país. Fue entonces que los familiares de quien luego se convertiría en su esposa se acercaron a él, de manera amistosa, y cuando lograron que saliera a la calle, se lo llevaron a la fuerza.

"Me secuestraron, me trasladaron a una vivienda y me obligaron a ponerle bermellón en el pelo a una joven. Nunca la había visto antes y no sé quién es", recordó.

Ante sus quejas y llantos, los familiares de la novia le exigieron que se calmara. "¡Cállate, solo te estamos casando, no te estamos colgando! ¿Por qué lloras?", le recriminaron, mientras le apuntaban con armas a la cabeza. Kumar no quería cooperar porque, según les explicó, no había recibido el consentimiento de sus padres.

Fuente: RT/Leer más