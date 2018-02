El presidente de Filipinas ‘tiene los huevos así de gordos’ explicando su necesidad de un aumento de sueldo

Hablando en la base militar Camp General Adriano Hernández, en la provincia filipina de Iloilo, Rodrigo Duterte afirmó que su salario no es suficientemente alto y no incluye gastos de alimentación, informa The Philippine Inquirer.

"Me canso tanto y, ¿saben cuánto gano? 200.000 [pesos filipinos o 3.860 dólares] y tengo dos esposas", aseveró el líder filipino y agregó que su "salario ideal" sería de 1.500.000 pesos filipinos.

En 2016, el expresidente de Filipinas, Benigno Aquino, firmó una orden ejecutiva para aumentar el esquema de sueldos del personal civil y militar, informó Phil News. El presidente está en el Grado 33 del salario, por lo que su sueldo mensual de 2018 es de 5.753 dólares. A Duterte se le debe otro aumento salarial el próximo año, lo que elevará su salario a 7.714 dólares por mes.

El presidente filipino tiene una exesposa llamada Elizabeth Zimmerman, que solicitó el divorcio en 1998, debido a las supuestas infidelidades de Duterte. Su pareja actual es Cielito Honeylet Avancena.

Fuente: RT

VÍDEO DESTACADO: El presidente de Filipinas llama hijo de puta a Obama y se queda tan ancho