Noticia Bomba: Donald Trump acepta reunirse con el tirano Kim Jong-un

Noticia bomba. El dictador norcoreano, Kim Jong-un, invitó a Donald Trump a reunirse con él para negociar el programa nuclear y el presidente estadounidense ha aceptado.

El gobierno de Trump indicó que aún no existe ni fecha ni lugar para el encuentro entre los dos líderes, pese a que Chung sostuvo que se realizará en el mes de mayo y todo indica que será en la línea de demarcación entre las dos Coreas.

Chung entregó al presidente una carta del mismo líder norcoreano donde da detalles de la invitación.

También indicó que el líder norcoreano "mostró su deseo de encontrarse con el presidente Trump tan pronto como sea posible".

Además, informó de que "Kim prometió que Corea del Norte congelará cualquier ensayo de su programa atómico mientras el encuentro se concreta.

Kim prometió que Corea del Norte se abstendrá de hacer más pruebas nucleares o de misiles. Él entiende que los ejercicios militares rutinarios que se llevan a cabo entre EEUU y Sur Corea deben continuar.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!