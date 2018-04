Trump festeja alborazado el anuncio de que Corea del Norte va a detener su programa nuclear

A lo mejor no es para tanto, pero Donald Trump se ha tirado de cabeza a la piscina.

El presidente de Estados Unidos se ha felicitado por el anuncio del homólogo norcoreano, Kim Jong-un, de detener el programa nuclear del país.

A través de su cuenta de Twitter, Trump ha valorado este 20 de abril de 2018 la decisión y que con ella se están logrando progresos para todos. Además, expresa su deseo de verse personalmente con Kim Jong-un en un encuentro previsto para finales de mayo o principios de junio.

El presidente norteamericano ha reproducido literalmente el anuncio de Corea del Norte, con lo que ha querido resaltar la importancia del anuncio:

Antes de vanagloriarse de los "progresos para todos"que suponen este anuncio, Trump ya había asegurado que "esta es una muy buena noticia para Corea del Norte y el mundo" y que esperaba "nuestra cumbre".

El anuncio de Kim Jong-un llegaba esta madrugada e informaba de que "desde el 21 de abril, Corea del Norte detendrá las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales".

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.