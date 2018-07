El humillante castigo de los amigos iraníes de Podemos a una chica por bailar con esta alegría

De entrada la han obligado a confesar su 'pecado' en la televisión estatal iraní, donde ha aparecido temblorosa y llorando junto a otros detenidos que han hecho algo similar: subir a su perfil de Instagram vídeos donde bailan canciones occidentales e iraníes sin el velo islámico, que es de uso obligatorio en el país.

Se llama Maed Hojabri, y es una adolescente iraní, de 18 años, que fue arrestada durante estas últimas horas. Su triste confesión da fe de cómo se las gastan en esos lares:

"No fue para atraer la atención de nadie. Tenía algunos seguidores y estos vídeos eran para ellos. No tenía la intención de motivarlos a hacer lo mismo... No trabajo para un equipo, y nadie me entrenó".