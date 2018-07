El rescate de cuatro de los 12 menores atrapados en una cueva en Tailandia

Al menos cuatro de los 12 adolescentes y su entrenador atrapados dentro de una cueva en el norte de Tailandia desde hace más de dos semanas fueron rescatados con éxito.

En una conferencia de prensa, el jefe de la operación Narongsak Osottanakorn confirmó que cuatro niños habían salido de la cueva y estaban "en perfectas condiciones". Anteriormente se había informado que habían sido seis los niños rescatados.

Las personas congregadas afuera de la cueva celebraron la salida de los primeros niños.

La operación de rescate fue suspendida. Narongsak explicó que se necesitan alrededor 10 horas para preparar la próxima misión.

Los primeros dos niños emergieron del complejo de cuevas aproximadamente a las 19:30 (hora local) después de un difícil trayecto de más de cuatro kilómetros.

Los niños rescatados fueron trasladados en ambulancia al hospital de Chaing Rai, ubicado a una hora de la cueva.

Las autoridades tailandesas decidieron iniciar el domingo un arriesgado intento para sacar al grupo de adolescentes y su entrenador en medio de temores de un incremento en el nivel del agua dentro de la cueva.

Un equipo de 5 buzos tailandeses y 13 extranjeros están guiando a los niños, uno por uno, por el sistema de cuevas.

El trayecto que deben recorrer contiene partes en las que los niños tienen que bucear y otras que pueden atravesar caminando.

Los adolescentes están siendo rescatados en grupos y no está claro cuánto tiempo tomará la misión.

Sin embargo, el rescate de los primeros cuatro ocurrió mucho más rápido de lo que se había pronosticado.

Tal como informa la corresponsal de la BBC Helier Cheung, quien está en el lugar, varias ambulancias llegaron hasta allí, donde también están esperando los familiares de los adolescentes.

Ambulance going up. Fourth I’ve seen in this short amount of time. pic.twitter.com/ADl47EHYCg