Frank Cuesta, sobre los niños de Tailandia: “Son unos irresponsables y un necio"

Francisco Javier Cuesta Ramos (León, 16 de octubre de 1971), más conocido como Frank Cuesta o Frank de la Jungla, es un ex-tenista profesional​, entrenador de tenis y presentador de televisión español, que actualmente vive en Min Buri, Bangkok, Tailandia​. Según la página oficial de DMax España Frank Cuesta estudió la licenciatura de veterinaria y se especializó en herpetología, según wp.

Desde 2010 hasta 2013 presentó el programa Frank de la jungla que se emitió en Cuatro y Energy (ambos propiedad de Mediaset España), que recibió un Premio Ondas el 8 de noviembre de 2011.​ También presentó La Selva en Casa, que de igual manera se emitió en Cuatro. Desde 2013 y hasta 2014 presentó en esa misma cadena el programa Natural Frank. En marzo de 2014 DMax (España) anunció el fichaje de Frank Cuesta, que presenta el programa Wild Frank.

Cuesta rechaza que haya sido una "chiquillada". "Es algo grave que no se debe premiar", dice el aventurero, que explica los motivos de este razonamiento, según ecoteuve.

"Son gente que conoce los peligros de la cueva y sabían que no se podía entrar. A los 100 metros hay una marca que dice 'No cruzar", detalla. "No se estaban refugiando de la lluvia. La cueva tiene una entrada cubierta del tamaño de medio campo de fútbol".