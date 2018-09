Este joven 'loco de amor' recurre a insólitos métodos para encontrar a la mujer de la que se enamoró en un tren

La mueva movilizadora del corazón.Un joven de la India se enamoró a primera vista de una chica que vio en un tren cerca de Calcuta y desde hace un mes hace todo lo posible para encontrarla.

Biswajit Podder, de 29 años, vio a la chica el 23 de julio cuando viajaban en el mismo vagón. La joven estaba sentada con sus padres frente a él.

Según el hombre, al principio ella no le prestó atención y él dejó de mirarla para no incomodarla, pero luego empezaron a intercambiar miradas y la mujer incluso le sonrió y mostró interés por él.

Cuando la chica estaba a punto de salir del tren en la estación de Konnagar, el hombre hizo un gesto pidiéndole el número de teléfono. Según el joven, la chica también le indicó que quería hablar con él, pero tenía miedo de sus padres.

Luego, cuenta Podder, la desconocida trató de dictar su número de teléfono con los labios, pero el hombre no logró entenderla. Podder no pierde la esperanza de encontrar a la mujer y ha emprendido varios esfuerzos.

Uno de ellos fue el vídeo de 6 minutos y medio que publicó en YouTube con el título 'Konnagarer Kone' ('La novia de Konnagar'), en la que le pide a su enamorada que se ponga en contacto con él si ve el video.

Además, imprimió 4.000 pósteres anunciando que estaba buscando a la misteriosa desconocida.

Según el periódico The Times of India, toma el mismo tren a casa con la esperanza de verla. El hombre incluso se pone la misma camiseta que llevaba el día que vio a la mujer para que pueda reconocerlo más fácilmente. Sin embargo, la chica todavía no ha aparecido.