Los ricos chinos también lloran y se ponen cuernos: El escándalo sexual de Richard Liu y Zetian Zhang

La sombra de un escándalo sexual de grandes proporciones cubre China de rumores: el millonario Richard Liu, uno e los hombres más ricos del país, fue detenido el 30 de agosto de 2018 en EEUU por conducta sexual inapropiada.

Liu Qiangdong (su nombre en mandarín) está casado con Zetian Zhang, una mujer muy famosa en China. El magnate fue puesto en libertad sin fianza, pero está siendo investigado.

Su empresa, el gigante del comercio On Line JD.com confirmó en un comunicado el suceso y aseguró que las acusaciones vertidas sobre su presidente "carecen de fundamento".

Según los registros de la policía de Minneapolis, donde se produjo el arresto, las pesquisas siguen en curso. Liu Qiangdong se encontraba de viaje de negocios en Minnesota. La detención se produjo antes de medianoche y pasó la noche encerrado porque la liberación no fue hasta el día siguiente, según recoge informalia.

Durante esas horas la policía le tomó declaración ante una denuncia por "conducta sexual criminal" cuyos detalles no han trascendido.

"No sabemos si se le impondrán cargos o no porque no hemos concluido la investigación", explicó el portavoz del Departamento de Policía de Minneapolis, John Elder, que calificó la acusación contra el empresario de "grave".

Aunque la investigación no se ha cerrado, Liu no tiene la obligación de permanecer en Estados Unidos, pero deberá cooperar con la investigación en caso de que la policía lo considere necesario.

Pero en China este asunto es un verdadero terremoto mediático, un escándalo sexual sin precedentes.

Liu Qiangdong no es un nuevo rico más de la China capitalista. Conocido también como Richard Liu, a sus 44 años es el presidente ejecutivo de la empresa comercial JD.com, una Amazon o Alibaba, o sea un coloso del comercio digital, además de potente inversor en empresas como Uber.

Con una fortuna estimada en unos 6.800 millones de euros, según Forbes, Liu es uno de los hombres más ricos de su país. Entre los accionistas de la empresa JD.com está Tencent, el gigante de las redes sociales en China, con un 18% del capital, o Walmart, con un 10%. Google recientemente invirtió también 470 millones de euros en la empresa.

Además, es lo que en España llamaríamos una estrella del cuché porque está casado con una mujer muy famosa allí, y también inmensamente rica.

La bella Zetian Zhang, de 25 años, también conocida como Milk Tea Sister (Hermana del té con leche), fue nombrada en mayo La multimillonaria china más joven por New Fortune magazine. Zhang se hizo famosa por un anuncio que se hizo viral (el que le dio ese apodo de Hermana de té con leche) cuando apenas contaba 16 años, en 2009.

Estudió en una de las universidades más prestigiosas y selectas de China, la Tsinghua University, y continuó su formación en Nueva York, en el Barnard College, donde conoció al multimillonario que hoy es su marido. Fueron novios durante tres años, antes de casarse en Pekín en agosto de 2015.

La ceremonia de su boda, una de las más lujosas que se recuerdan, se celebró en Sidney (Australia) dos meses después. en 2015. Desde entonces se integró en el gigante del comercio on line aportando su fama y glamour en labores de promoción y marketing.

Zhang es experta en moda, habitual en los front row de desfiles de haute couture y hasta estrella de alfombras rojas como el Festival de Cannes. Además, Zhang, que es madre de un niño de año y medio, fruto de su matrimonio con Richard Liu, es inversora activa a título personal en varias startups radicadas en su país, incluida Uber.

En sus viajes de trabajo alrededor del mundo se relaciona con personalidades de la talla de Bill Gates. Zhang conoció al cofundador de Microsoft en marzo, durante un evento de la empresa de su marido, JD-com.

Pero antes había trabajado (antes de casarse) para el equipo de marketing de Microsoft Research Technology Center.

