Charlie Sheen desea en Twitter la muerte de Trump

2016 ha sido un año duro en cuanto a muertes. Todo empezó con la pérdida de David Bowie en enero y ha acabado (de momento) con la de Carrie Fisher y Debbie Reynolds los últimos días de noviembre, pasando por Mohammed Alí, Zsa Zsa Gabor o Leonard Cohen (El surrealista tuit con el que Trump felicita el Año Nuevo).

El mismo día de la muerte de Reynolds, el actor Charlie Sheen ha hecho público en su cuenta de Twitter un deseo que ya tiene casi 46.000 retuits y 88.000 'me gustas': que el próximo en morir sea Donald Trump (Trump afirma que siempre supo que Putin era muy inteligente).

"Querido Dios: el próximo Trump, por favor", ha escrito Sheen hasta seis veces en el mismo tuit, según recoge The Huffington Post hoy 3 de enero de 2017.

Dear God;



