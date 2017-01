Donald Trump se ríe de 'Terminator' Schwarzenegger

Donald Trump tiene buena memoria, es rencorosillo y no duda de vengarse o, incluso de reírse, de sus enemigos.

Su última victima ha sido el actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, que reemplazó al magnate y presidente electo de EEUU como protagonista del reality «El Aprendíz».

La sustitución no ha conseguido el resultado esperado y la audiencia ha comenzado a bajar de forma estrepitosa.

Hecho que Trump ha aprovechado para alegarse del fracaso de su sustituto y recordarle su simpatía por la candidatura a las presidenciales de Hillary Clinton.

«Wow, la audiencia disminuyó y Schwarzenegger se siente agobiado (o destruido) en comparación con la máquina de audiencia de DJT (Trump). Y eso que...»

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017

La audiencia de Schwarzenegger en su primer programa al frente de «El aprendiz» fue de 4,9 millones frente a los 6,5 con los que Trump cerró su último capítulo, hace ya dos años.

"Y eso que es una estrella de cine y fue la temporada 1 comparada con la 14. Ahora comparadlo con mi primera temporada. Pero a quién le importa, él apoyó a (el precandidato presidencial republicano) John Kasich y (la candidata demócrata) Hillary Clinton"

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017

Los 11 años del magnate al frente de «The Apprentice» y «Celebrity Apprentice» convirtieron en un personaje muy famoso al presidente electo de Estados Unidos. Trump se mantiene ahora como productor ejecutivo del "reality show" que emite la cadena NBC y en el que él ejercía de juez implacable ante jóvenes emprendedores que aspiraban a un contrato para trabajar en una de sus empresas.

Más de 20 millones de estadounidenses siguieron de forma regular sus primeras temporadas, aunque en 2015 la audiencia cayó a unos seis millones.

Schwarzenegger se fijó como gran objetivo adoptar un estilo absolutamente diferente al del magnate.

Por ejemplo, el exgobernador de California utiliza como «muletilla» el "You're terminated!" ('¡Estás terminado!'), en alusión a «Terminator», en vez de "You're fired!" ('¡Estás despedido!').

El actor, del mismo partido que Trump, anunció días antes de las elecciones presidenciales que no votaría por Trump, siendo la primer vez en 30 años que no apoyaría al candidato republicano a la Casa Blanca.