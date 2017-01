Florida: Tiroteo mortal en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood

Al menos cinco personas han fallecido y otras nueve han resultado heridas y hospitalizadas este 6 de enero de 2017, tras un tiroteo minutos antes de la una de la tarde (hora local) en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, una ciudad de Florida integrada en la zona metropolitana de Miami.

Un tipo, que parece ser el autor de los disparos, ha sido acapturado.

Según declaraciones del senador de Florida Bill Nelson el atacante se llama Esteban Santiago y llevaba una identificación militar.

El tiroteo ha ocurrido en la zona de recogida de equipaje de la terminal 2 del aeropuert y provocó instántes de pánico y carreras.

Cientos de pasajeros y empleados del aeropuerto fueron evacuados a las pistas del aeródromo.

Everyone evacuated off neighboring plane after reported shooting in baggage. We’re sitting on tarmac. Florida! pic.twitter.com/4h5kRTECso