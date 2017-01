Los servicios de inteligencia de EEUU acusan a Putin de intentar ayudar a Trump a llegar a la Casa Blanca

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos desclasificaron este 6 de enero de 2017 una parte su informe sobre los ciberataques sufridos en las elecciones presidenciales en el que acusan directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, de orquestar con voluntad de ayudar a llegar a la Casa Blanca a Donald Trump.

Horas antes, el presidente electo de EE UU había denunciado en una entrevista en The New York Times "una caza de brujas política" que buscaba menoscabar su presidencia, si bien admitió implícitamente, por primera vez la posibilidad, la posibilidad del ataque.

"Consideramos que Putin y el Gobierno ruso aspiraron a ayudar a la elección del presidente electo Donald Trump desacreditando a la Secretaria [Hillary] Clinton y comparándola a él de forma negativa", afirman la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional en el informe difundido por la tarde.

Además, agregan que cuando Moscú vio más opciones de victoria en Clinton, "la campaña de influencia se centró más en menoscabar su futura presidencia".

Las agencias también sostienen que Rusia tiene una "historial" de campaña encubiertas para tratar de influir en las elecciones americanas.

La tormenta se desata a dos semanas de que Trump asuma las riendas del país, el próximo 20 de enero.

I am asking the chairs of the House and Senate committees to investigate top secret intelligence shared with NBC prior to me seeing it.