Donald Trump devuelve el zasca a Meryl Streep: "Está muy sobrevalorada"

Donde las dan, las toman... incluso en Hollywood o la Casa Blanca.

Meryl Streep se convirtió este 8 de enero de 2017 en la gala de los Globos de Oro en la más firma defensora de los extranjeros y de la libertad, además de mostrar un rotundo rechazo a la violencia, especialmente la fomentada desde lugares públicos.

Tras agradecer emocionada el premio Cecil B.De Mille a su carrera en la 74 edición de los Globos de Oro, la veterana actriz pronunció el más claro alegato contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sin siquiera mencionarlo.

"Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa", comenzó la protagonista de 'Memorias de África' (1985).

Hizo un repaso a buena parte de los actores nominados esta noche a los Globos de Oro, como Ruth Negga, protagonista de 'Loving', de origen irlandés y etíope, o Ryan Gosling, que acababa de recoger el premio a mejor actor por 'La La Land'.

"Ryan, como casi toda la gente simpática, es de Canadá", afirmó la actriz entre los aplausos de sus compañeros.

"Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol".

La actriz criticó que personajes públicos inciten a la violencia con su comportamiento o sus discursos.

"La falta de respeto provoca más falta de respeto. La violencia invita a la violencia".

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Por eso, hizo hincapié en la importancia de la prensa en la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

"Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar".

Un discurso breve y firme de la actriz más prestigiosa de Hollywood, la más premiada y con una enorme capacidad para "escanear" a las personas con su mirada, como dijo al presentarla su amiga Viola Davis, con la que trabajó en 'Doubt'.

"Me siento orgullosa de ser actriz gracias a ti".

Meryl Streep, que fue recibida con una cerrada ovación y con todo el auditorio en pie, ha ganado a lo largo de su carrera ocho Globos de Oro -de 30 nominaciones- y tres premios Óscar -de 19-.

La última nominación a los Globos de Oro -en categoría de comedia o musical- ha sido precisamente esta noche, por su interpretación en 'Florence Foster Jenkins', un premio que finalmente se llevó Emma Stone por 'La La Land'.

Su trayectoria incluye créditos en filmes como 'El cazador' (1978), 'Kramer contra Kramer' (1979), 'La decisión de Sophie' (1982), 'Los puentes de Madison' (1995), 'Las horas' (2002), 'El diablo viste de Prada' (2006) o 'La dama de hierro' (2011).

Respuesta de Trump

La respuesta del recién elegido presidente de EEUU no se ha hecho esperar y, como viene siendo habitual en él, ha utilizado su cuenta personal en Twitter para lanzarla.

En una serie de mensajes, Trump ha dicho de Meryl Streep que es una actriz "sobrevalorada" y una "lacaya de Hillary" [Clinton].

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

El magnate estadounidense ha negado que se haya burlado nunca de Serge Kovaleski, un periodista con discapacidad que trabaja para The New York Times, y ha asegurado que sólo lo mostró "arrastrándose" por manipular una historia de hacía 16 años sólo para ofrecer una mala imagen suya.

Corría el mes de noviembre de 2015 cuando Trump, aprovechando su discurso en un mitin en Carolina del Sur, cambió su tono de voz y comenzó a imitar el movimiento corporal de Kovaleski que padece artrogriposis -un síndrome congénito que afecta a la movilidad de sus brazos-, al cuestionar unas declaraciones que el reportero había hecho al diario Washington Post.

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

En ellas, afirmaba que "no recordaba a nadie diciendo que miles o cientos de personas estuvieran celebrando" la caída de las Torres Gemelas en 2001.

Semanas antes, el entonces candidato republicano había asegurado que "miles" de árabes en New Jersey festejaron ese momento el 11-S. Unas declaraciones supuestamente basadas en un artículo que Kovaleski publicó en el Washington Post (donde trabajaba entonces) y que recogía cómo las autoridades habían detenido e interrogado a personas que presuntamente habían celebrando los ataques. La investigación de esos hechos concluyó que las celebraciones no habían tenido lugar.