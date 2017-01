Robert De Niro escribe una carta para manifestar su admiración por el discurso de Meryl Streep sobre Trump

Robert De Niro no es un hombre de muchas palabras, pero cuando las utiliza lo hace de manera certera. El actor, compañero de reparto de Meryl Streep en cuatro películas -El cazador, Enamorarse, Marvin's Room y Descubriendo a John Cazale-, ha escrito una carta abierta de apoyo a la actriz tras el discurso que ésta dio en los Globos de Oro contra el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero anoche me atacó en los Globos de Oro. Ella es una...", respondió el presidente electo a través de Twitter, tras lo que el portavoz de Barack Obama en la Casa Blanca salió a defender el mensaje de la actriz.