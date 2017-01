Este hombre violó durante años al perro de su compañera de piso

Un hombre de Pensacola (Florida, EEUU) ha sido detenido por violar durante tres años y medio al perro de su compañera de piso.

Según el Pensacola News Journal, Bradley Jean Hubbard, de 23 años, fue detenido el pasado lunes después de que su compañera de piso le acusara de abusar sexualmente de su perro, un pit bull llamado Baby Girl, según recoge Huffington Post hoy 15 de enero de 2017.

Según explicó a la Policía, fue testigo de cómo Hubbard había abusado de su can en al menos cien ocasiones e incluso llegó a escuchar cómo el animal lloraba de dolor, pero no denunció a su compañero para "no meterle en líos".Sin embargo, el pasado 28 de diciembre Hubbard cogió al pobre animal de la habitación de su compañera para abusar de nuevo de él en su cuarto. Es ahí cuando se hartó y le denunció.

El cánido fue trasladado al veterinario, donde los médicos le hicieron test para comprobar que efectivamente tenía lesiones fruto de los abusos sexuales.

Hubbard fue acusado de utilizar a un animal con fines sexuales y de agresión sexual al animal, aunque quedó en libertad con una fianza de 15.000 dólares. El próximo 2 de febrero tiene una cita ante el juez.