Trump no tomará posesión, “será poseído” por el cargo de presidente de los Estados Unidos de América

Donald Trump hará de su nombramiento un momento para la historia, un espectáculo histriónico, como él mismo, imprevisible, provocador, un prestidigitador de la comunicación y el marketing.



No nos engañemos, él no tomará posesión, será poseído por el cargo y surgirá un nuevo Trump, más fuerte, un Super Trump. Asistiremos a una nueva era del magnate, EE.UU y el mundo. No pasará desapercibido en ningún momento de todo su mandato.

Llega envuelto en la polémica, gobernará junto a ella, y se irá de la misma manera, mientras el resto del mundo se pregunta qué ha pasado.



Abanderado con la palabra preferida por todos los políticos del mundo; "Cambio", se enfrenta al inicio de su mandato entre las mareas de gorras rojas que lo enaltecen y las legiones de artistas que lo aborrecen. Pero a él todo esto le da igual, de hecho, le encanta, lo disfruta, le excita y alimenta para seguir adelante, con su particular concepto de lo que deben ser las cosas.



Portador de un mensaje mayoritario en la América profunda, tan rancio como incomprensible para los europeos, no deja de ser la mentalidad real de muchos americanos, que le han votado incondicionalmente.



Trump ha llegado para quedarse y hacer historia, eso sí, a su particular manera. ¡Comienza el show, abróchense los cinturones!.