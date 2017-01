Las mujeres en pie de guerra contra Trump por defender sus derechos

Miles de personas se concentran este sábado en las calles del centro de Washington para asistir a la denominada "Marcha de las Mujeres", que se espera que sea una de las manifestaciones más concurridas de la historia de EE.UU..

Los organizadores prevén la asistencia de unas 250.000 personas, convocadas en defensa de la diversidad, la igualdad y los derechos de las mujeres que ven amenazados con el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump. Pero ese pronóstico se ha incrementado hasta el medio millón de personas, de acuerdo con los organizadores y las autoridades de la capital.

Desde primera hora del sábado las estaciones del metro que da servicio a Washington y su área metropolitana estaban abarrotadas de personas que van a acudir a la marcha, que tiene entre sus impulsoras a famosas como Scarlett Johansson y Michael Moore (entre los asistentes), Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera.

A través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, quien perdió las elecciones del pasado noviembre ante Trump, ha dado las gracias a los manifestantes por, en sus palabras, "hablar y marchar por nuestros valores".

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.