Madonna lideró la gran marcha rosa contra Donald Trump: "Que te jodan"

Madonna fue una de las protagonistas de la multitudinaria Marcha de las Mujeres de Washington este sábado 21 de enero de 2017 (Popovich, sobre Trump: "Es difícil ser respetuoso con alguien que es misógino, xenófobo y racista").

Tras interpretar dos canciones, entre ellas Express Yourself, la intérprete ofreció un discurso que no dejó indiferente a nadie (Alfonso Rojo: "Si Trump fuese un botarate al estilo Jesús Gil no habría ganado las elecciones").

La cantante habló sobre el empoderamiento de las mujeres y quiso enviar un claro mensaje contra Donald Trump: "esta es una rebelión de mujeres que nos negamos a aceptar una nueva era de tiranía" (¿Qué significan los gorros rosas que usan las mujeres en las protestas contra Trump?).

El discurso subió de tono cuando Madonna, furiosa, hizo una confesión que dirigió al magnate: He pensado en hacer explotar la Casa Blanca, pero escojo el amor", remarcó. Tras sus contundentes palabras, que dejaron boquiabiertas a parte del público, la artista llamó a los asistentes a la protesta a alejarse de la violencia y a "participar en la revolución del amor".

"La lucha por el derecho a ser libres, a ser quienes somos, a ser iguales. Marchemos juntos a través de esta oscuridad y en cada paso sepamos que no tenemos miedo, que no estamos solos, que no retrocederemos. Que hay poder en nuestra unidad".

Los contrarios a la marcha también recibieron un mensaje de la diva:

"A nuestros detractores que insisten en que esta marcha nunca será significativa, que os jodan, ¡que os jodan!".

Otros artistas comoScarlett Johanson, Alicia Keys o el director Michael Moore también participaron en la manifestación.