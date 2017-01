Trump ordena la detención de refugiados en aeropuertos de EEUU

Una jueza federal de Estados Unidos suspendió temporalmente parte de la orden ejecutiva aprobada por el presidente Donald Trump para prohibir el ingreso al país de ciudadanos procedentes de Irak, Siria y otros cinco países de mayoría musulmana.

La decisión judicial paraliza la deportación de quienes llegaron a Estados Unidos con una visa válida y quedaron detenidos en distintos aeropuertos a raíz de la disposición de Trump.

La sentencia, dictada por la jueza Ann Donnelly, de Brooklyn, Nueva York, recae sobre personas con solicitudes de refugio aprobadas, visas válidas y "otras personas legalmente autorizadas para ingresar a Estados Unidos".

El documento sostiene que existe un riesgo de "lesión sustancial e irreparable" a los afectados.

La medida, sin embargo, no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la decisión presidencial.

Tampoco queda claro si la medida judicial permitirá la liberación de los inmigrantes.

El viernes, Trump firmó una medida ejecutiva para suspender la entrada a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

La orden presidencial también implicaba la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados durante 120 días y, en el caso de los sirios, una prohibición indefinida de ingreso al país.

La medida comenzó a aplicarse el mismo viernes y dio origen a situaciones confusas por cuanto afectaba a ciudadanos que ya habían obtenido una visa legal y se encontraban en tránsito hacia el país, así como a personas que son residentes permanentes o ciudadanos de Estados Unidos pero se encontraban fuera del país al momento de la aprobación de la orden.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) estima que, en principio, la decisión de la jueza Donnelly beneficia a entre 100 y 200 personas que se encuentran detenidas en aeropuertos estadounidenses o que se hallan en tránsito.

El sábado, antes de la orden de la jueza, el mandatario defendió su orden ejecutiva, diciendo que "no era una prohibición de musulmanes".

"Está funcionando muy bien, se ve en los aeropuertos, se ve en todos lados", dijo Trump a unos periodistas en la Oficina Oval.



Protestas y demandas

La orden presidencial fue causa protestas nutridas este sábado y fue motivo del anuncio de varias demandas judiciales para buscar su anulación.

La ACLU introdujo una de estas acciones legales este sábado en la mañana.



El director ejecutivo de la Unión, Anthony Romero, dijo que el sábado fue un día "extraordinario".

"Lo que hemos demostrado hoy es que los tribunales pueden funcionar... y cuando el Presidente Trump promulgue leyes u órdenes ejecutivas inconstitucionales e ilegales, los tribunales están ahí para proteger los derechos de todos", señaló.

Lee Gelernt, subdirector legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, también defendió el caso de los inmigrantes ante la corte y fue saludado con alegría por una multitud que esperaba la respuesta de la jueza afuera del recinto donde emitió la orden.

"La jueza revisó lo que el gobierno estaba haciendo y nos dio lo que queríamos, que era bloquear la orden de Trump y no permitir que el gobierno expulse a quienes han sido detenidos al llegar al país", dijo.

Indicó que, además, Donnelly ordenó al gobierno entregar una lista con los nombres de las personas que han sido detenidas por la aplicación de la medida ejecutiva.

"Vamos a ver a cada una de estas personas, darles asesoría e intentar conseguir su liberación inmediata, pero -como mínimo- ya no serán devueltos al peligro", afirmó Gelernt.

La corte fijó una audiencia para revisar el caso para finales de febrero.

Varios refugiados y migrantes han sido detenidos a su llegada a Estados Unidos en aplicación inmediata de una orden firmada este viernes por el presidente del país, Donald Trump, según informan varios medios locales.

Los abogados de dos de ellos, iraquíes retenidos en un aeropuerto de Nueva York, presentaron este sábado mociones ante un juez para que sean liberados y para poder representar a otras personas que consideran que están siendo detenidas de forma ilegal, según recoge El Huffington Post hoy 28 de eenro de 2017.

La orden ejecutiva de Trump ordena la suspensión de todas las acogidas de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que radicales no pisan territorio estadounidense.

Además, suspende durante 90 días la concesión de visados a todos los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana hasta que se adopten procesos de "escrutinio extremo", algo que es visto por algunas organizaciones como un paso hacia la prohibición de la migración musulmana.

En principio los países afectados son Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. Por ahora se desconoce con exactitud cuántos refugiados y migrantes han sido retenidos a su llegada a EEUU en las últimas horas.

En el caso de los dos iraquíes que se encuentran en el aeropuerto JFK de Nueva York, uno trabajó para el Gobierno estadounidense en su país durante diez años, según sus abogados. El otro, mientras, viajaba a EE.UU. para reunirse con su mujer y su hijo, refugiados tras haber colaborado con el Ejército estadounidense.

Uno de ellos ha sido ya liberado, según la congresista demócrata Nydia Velazquez:

One of the refugees, Hameed Khalid Darweesh, has been released pic.twitter.com/U1XHr4DaTt — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) 28 de enero de 2017

Según el escrito presentado ante una corte federal, los dos tenían todos sus papeles en regla y no hay ningún razón que justifique su detención.

Además, los abogados -que trabajan para organizaciones de derechos humanos- denuncian que no se les ha permitido ver a sus clientes y que, cuando preguntaron a los agentes de fronteras con quién deberían hablar para remediarlo, la respuesta fue: "Con el presidente. Llamen al señor Trump".

Representantes de organismos de derechos humanos y el partido demócrata se han movilizado de inmediato para tratar de ayudar a los detenidos, como han dejado constancia en estos mensajes en redes sociales:

Dick Cheney thinks Trump's Muslim ban is "against everything we stand for" https://t.co/3XlmlXCBXw pic.twitter.com/OLmJ8exnUZ — Talking Points Memo (@TPM) 8 de diciembre de 2015

Oscar nominee banned from entering U.S. to attend ceremony https://t.co/nMHIwpOTOJ pic.twitter.com/4FMEGqX9DP — The Daily Beast (@thedailybeast) 28 de enero de 2017

INDIGNACIÓN INTERNACIONAL

En las horas inmediatas a la firma de la orden se han dejado escuchar numerosas voces críticas contra el paso dado por Trump. Desde la joven Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz a la que el presidente republicano ha "destrozado" el corazón con su impiedad, a organismos como el ACNUR, que claman por que EEUU siga atendiendo a los refugiados como lo ha hecho históricamente.

Desde Francia, el presidente François Hollande ha dicho que Europa debe "responder" con "firmeza" a Trump. Por su parte, su ministro de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, ha manifestado su preocupación por la medida. "Acoger a los refugiados que huyen de la guerra y la opresión es parte de nuestro deber", ha declarado en una rueda conjunta con su homólogo alemán, Sigmar Gabriel, en París.