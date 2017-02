Donald Trump marca a la prensa y a los periodistas como "el enemigo del pueblo"

En otros terrenos quizá no, pero repartir en lo de 'repartir 'hostias como panes' parece imbatible. Y cuando en el otro extremo, en el de los rfeceptores, están los periodistas, se esmera Donald Trump.

El flamante presidente de Estados Unidos, que no se corta un pelo y sigue tirando de redes sociales a mansalva saltando por encima de los medios de comunicación tradicionales, ha acusado a algunos medios de comunicación de ser "el enemigo del pueblo", con lo que culminó su particular semana de ataques a la prensa.

"Los medios con NOTICIAS FALSAS (el fallido The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense".

El duro mensaje aparece su cuenta de Twitter.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!