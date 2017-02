Desvelado el secreto de la piel anaranjada de Trump

Se acabó el misterio más guardado de los últimos tiempos. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha quedado retratado como un auténtico coqueto, pero a veces las condiciones metereológicas juegan malas pasadas.

Según cuentas Informalia, el color de piel del presidente de los Estados Unidos es para algunos todo un enigma que ha quedado resuelto durante la reunión del magnate con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Y es que una ráfaga de viento desveló el secreto de su bronceado.

El tono anarajado que luce el multimillonario es un asunto siempre recurrente. Sin ir más lejos, el 12 de febrero de 2017, durante la celebración de los premios Grammy, el rapero Busta Rhymes durante su discurso de agradecimiento se refirió a Trump como "presidente agente naranja".

Pues bien, el 16 de febrero de 2017 Donald mantuvo una reunión con el líder canadiense. Fue entonces cuando una ráfaga de viento levantó su famoso y característico tupé, dejando a la luz lo que algunos han descrito como una línea de falso bronceado en su frente.

