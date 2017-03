Donald Trump acusa a Barack Obama de pinchar su teléfono antes de las elecciones

Donald Trump afirma este 4 de marzo de 2017 en su cuenta de Twitter que su predecesor, Barack Obama, ordenó que pincharan su teléfono en la Trump Tower de Nueva York un mes antes de su victoria electoral el pasado noviembre.

«¡Esto es terrible!», escribe el actual El presidente de Estados Unidos:

Trump califica a Obama de «malo» o «enfermo» por haber grabado sus conversaciones desde sus oficinas en la torre de Nueva York que lleva su nombre.

«¡Esto es McCarthyismo!», sentencia el presidente, en referencia a la persecución iniciada por el senador estadounidense durante la época de los 50 en Estados Unidos contra presuntos agentes o simpatizantes de la Unión Soviética (No parece que Donald Trump sea tan fiero como lo pintan).

Hay que recordar que el fiscal general elegido por Trump, Jeff Sessions, se ha inhibido de la investigación múltiple sobre presuntas conexiones entre la Casa Blanca y Rusia durante la campaña de desinformación, según las agencias de Inteligencia estadounidense, que habría desvirtuado el resultado de los comicios a favor del magnate ([VÍDEO] El emotivo homenaje de Trump al Navy Seal caído en combate por su patria: "Murió como un héroe").

En sus tuits sostiene que el embajador ruso con el que se entrevistó Sessions -dato que éste ocultó al Senado en su audiencia previa a ser nombrado fiscal general- fue a la Casa Blanca durante el mandato de Obama hasta 22 veces.

Trump cuestionó la legalidad de esta presunta escucha, que acabó comparando con el escándalo del Watergate: la invasión de las oficinas del Partido Demócrata por orden del círculo íntimo del entonces presidente Richard Nixon en 1972.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!