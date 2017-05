La foto manipulada de Donald Trump que arrasa en Twitter

Observen con detalla la fotografía que abre esta página (Donald Trump despide a la mayordomo de la Casa Blanca).

¿Se han fijado bien? ¿No? (100 días de Trump en la presidencia: ¿qué promesas ha cumplido y cuáles no?)

Efectivamente, los hombres que aparecen detrás de Donald Trump tienen todos el mismo rostro (El avión del juicio final que protegerá a Trump en caso de guerra nuclear).

Es, evidentemente, una imagen manipulada en el que la usuaria de Twitter Amanda Holland ha puesto la cara del hombre que vemos sobre el hombro derecho de Trump en los rostros del resto de hombres (sí, ni rastro de una mujer) que le acompañan.

What if I told you...

I photoshopped the same face onto every man behind Trump. Would you have noticed if I hadn't said anything?#GOPclones pic.twitter.com/C4MERQmvLC