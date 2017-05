Brigitte Trogneux: así es la mujer que "mueve los hilos" de Emmanuel Macron

Hija de una familia burguesa de reputados chocolateros, la nueva primera dama francesa sintió que su mundo se venía abajo cuando apareció un chaval de 16 años en su vida. Él se llamaba Emmanuel Macron y era su alumno. El carisma del joven conquistó a la profesora, 24 años mayor que él, quien dejó a su marido, con quien tenía tres hijos. Desde entonces, Brigitte Trogneux es la mano derecha del que este domingo se convirtió en nuevo presidente de Francia. Culta, poco convencional y muy dulce, se erige como la responsable de la vertiginosa carrera de Macron hacia el Elíseo. Para los medios franceses, ella es quien "mueve los hilos".

Si algo ha llamado la atención en este proceso electoral galo ha sido la increíble historia de amor de Macron (39) y Brigitte (64), ambos en la imagen que retrata la época en la que su romance floreció.

Por aquel entonces, ella tenía 40 años y era maestra en Amiens, una ciudad del norte de Francia. Él, atraído desde el primer día por la inteligencia y la belleza de su profesora Brigitte, se apuntó al taller de teatro que impartía. Consecuencia de ello, pasaba los viernes en su casa ensayando delante del mismísimo marido de la maestra.

La relación entre ambos fue creciendo y se convirtió en comidilla de Amiens, una ciudad del norte de Francia. El presunto idilio también llegó a los oídos de los padres de Emmanuel, que decidieron alejarle de ella y llevárselo a París para que cursara el último curso de secundaria. "Hagan lo que hagan, me casaré contigo", escribió Macron en su carta de despedida.

Y así fue. El carisma del joven Macron y su gran atractivo terminaron por enamorar a la docente, tal y como ella contó en una entrevista recientemente: "Al final el amor lo arrasó todo y terminé divorciándome de mi marido. No pude evitarlo. Mis padres, ya mayores, no se lo tomaron muy bien, pero para mí no era un problema la diferencia de edad. Lo más importante eran mis hijos, que lo aceptaron sin problema. El resto es escoria".

Según publica Informalia, tras varios años de relación, se casaron en 2007. Desde entonces, compartieron su vida en pareja con los tres hijos de ella, que participan de forma activa en los actos políticos del presidente. Ahora, esta peculiar familia da un paso de gigante y serán los encargados de velar por el futuro de los franceses.