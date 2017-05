Donald Trump arremete contra Alemania y le acusa de dañar la economía de EEUU

El bocazas de Donald Trump volvió a arremeter este 30 de mayo de 2017 contra la política comercial y militar alemana, intensificando su disputa con la canciller Angela Merkel que amenaza con convertirse en personal y socavar un vínculo transatlántico que es fundamental en las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

El presidente de EEUU aseguró en uno de sus habituales tuits que la política comercial y militar de Alemania es "muy mala" para su país y advirtió de que "esto va a cambiar".

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change