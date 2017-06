Valdimir Putin a Donald Trump: "Don’t worry, be happy"

El presidente ruso, Vladímir Putin, que trata de normalizar las relaciones de Moscú con Washington, echó este viernes un cable a su colega Donald Trump en medio de la conmoción creada por abandonar EEUU el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Ante un multitudinario auditorio internacional de políticos y hombres de negocios, Putin evitó criticar a Trump por su polémica decisión, al ser preguntado en el Foro Económico de San Petersburgo por la moderadora del debate principal, la famosa periodista estadounidense Megyn Kelly.

"Yo no juzgaría a Trump, porque fue el presidente (Barack) Obama quien tomó esas decisiones. Quizás el actual presidente considera que éstas no están debidamente pensadas. Tal vez, piensa que no existen los recursos necesarios".