Donald Trump reacciona a los ataques terroristas islámicos en Londres reclamando un nuevo veto migratorio

El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó rápidamente a las informaciones del ataque terrorista en Londres, este 3 de junio de 2017, pidiendo "ser inteligentes, vigilantes y duros" y imponer un "veto de viaje" o migratorio ( Los terroristas islámicos atacan de nuevo en Londres con coches y cuchillos y causan al menos 6 muertos).

"Necesitamos ser inteligentes, vigilantes y duros. Necesitamos que los tribunales nos devuelvan nuestros derechos ¡Necesitamos un veto de viaje como nivel adicional de seguridad!", aseguró Trump en la red social de Twitter.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

Trump hizo estas declaraciones, poco antes de que la primera ministra británica, Theresa May, calificara de "terribles" los incidentes ocurridos esta noche en el centro de Londres, en el que hay más de un muerto, y que son tratados como posibles actos de "terrorismo"

La petición de un veto se produce después de que los tribunales federales suspendieran en dos ocasiones sendas ordenes ejecutivas para prohibir temporalmente la entrada de nacionales de varios países musulmanes, algo que la Casa Blanca negó calificar de veto.

De nuevo, Trump contradice a su equipo de comunicación utilizando la palabra "veto", cuyo uso había servido para reforzar los argumentos de los detractores de la medida al ser considerada discriminatoria por religión.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!