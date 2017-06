[VÍDEO] (EE.UU.) : Se defendió con un machete de dos agresores armados con una escopeta

Antes de que llegara la Policía, la víctima consiguió desarmar a uno de los hombres que irrumpieron en su casa para robar.



Cinco personas han sido detenidas tras un intento de robo que se produjo en un domicilio de Saratosa (Florida, EE.UU.) el pasado jueves 15 de junio de 2017, según recoge RT. La Policía ha difundido la grabación, en la que se ve al propietario de la casa haciendo frente con un machete a los intrusos, que están armados con una escopeta.--Se defiende con un machete de agresores armados con una escopeta en EE.UU.--.



La Policía recibió los primeros reportes sobre un sospechoso con un arma de fuego cerca de una casa a las 4:45 hora local (8:45 GMT). Mientras los agentes estaban de camino hacia el lugar recibieron nuevos reportes según las cuales el propietario no solo se defendió de los asaltantes, sino que también desarmó a uno de ellos y lo retuvo hasta la llegada de la Policía.

