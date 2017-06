Ivanka Trump le hace la cobra a Marco Rubio

Este martes 20 de junio de 2017,, la hija mayor del presidente de EE.UU., Ivanka Trump, se reunió con el senador de Florida Marco Rubio para abordar, entre otras materias, su propuesta de ofrecer créditos a las parejas que tengan hijos. Hasta aquí todo normal. Nadie hubiera pensado que el saludo entre ambos sacudiría las redes sociales.



En una instantánea, según recoge RT, tomada por la corresponsal en el Congreso de la agencia AP Erica Werner, Rubio parece emocionado al ver a Ivanka y se dirige hacia ella para darle un afectuoso abrazo. Pero Ivanka no corresponde su ternura y se muestra firme e inmutable. La hija del presidente, hierática como una esfinge, mantiene los brazos rectos mientras el senador la rodea con los suyos.--El abrazo 'fallido' de Ivanka Trump con Marco Rubio se hace viral --.



Al darse cuenta que la imagen empezó a circular en las redes, Rubio anunció en Twitter el inicio de su propia 'investigación' virtual. Pidió a los presentes que le proporcionaran "evidencias fotográficas que arrojaran mayores detalles sobre este incidente".

New photo emerges providing more insight into alleged failed hug. (Faces blurred for security purposes) pic.twitter.com/GzSLe3JD3I