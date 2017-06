Donald Trump sacude en Twitter a dos periodistas críticos: una "loca" y un "psicópata"

Enésimo incendio en la cuenta de Twitter de Donald Trump. En esta ocasión, la víctima ha sido, para variar, una periodista de la cadena de televisión MSNBC: Mika Brzezinski, una "loca" según las palabras del presidente de EEUU. También se ha burlado de su aspecto físico al escribir en una serie de tuits que la vio "sangrar profusamente por un estiramiento facial".

Trump también ha insultado a Joe Scarborough, un "psicópota" para el inquilino del Despacho Oval. Scarborough presenta junto Brzezinski el programa matutino "Morning Joe".

Tras afirmar que ya no ve ese programa, dijo que ha escuchado que en el citado espacio televisivo hablan "mal" de él"psicópata".

Donald, don't you have a job to do? Do you really think that tweeting like a crazy whackjob is improving the quality of life in the USA? pic.twitter.com/T5pC9YcV1B