Donald Trump: "Esa periodista es tonta como una roca"

Donald Trump ha dejado claro esta semana el nivel al que está dispuesto a llevar su ataque contra la prensa más crítica con su presidencia (Trump sacude en Twitter a dos periodistas críticos: una "loca" y un "psicópata").

Sus mensajes en las redes sociales fueron insultantes al tiempo que asumía el papel de víctima. Empezó despachándose con The Washington Post y su patrón, Jeff Bezos.

Se regocijó después con el despido de tres periodistas de la CNN y denigró a los presentadores de Morning Joe. Si alguien pensaba que bajaría las armas en el puente del Día de la Independencia, se equivocó: hasta siete en menos de 10 horas.

Este 1 de julio de 2017 se despachó temprano con un primer mensaje en la bitácora electrónica. Su primer objetivo fue el grupo de medios NBC Universal y su matriz, el operador de cable Comcast, por el cese de Greta Van Susteren.

Word is that @Greta Van Susteren was let go by her out of control bosses at @NBC & @Comcast because she refused to go along w/ 'Trump hate!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

La periodista no duró seis meses en la MSNBC, donde llegó tras abandonar la cadena Fox News en pleno escándalo por los casos de acoso sexual.

Dice que sus jefes están "fuera de control" y le echaron porque se negó a entra en el juego del "odio a Trump".

Como subraya Sandro Pozi en 'El País, el segundo mensaje de la mañana fue directo a la CNN, en un tuit en el que dijo que la cadena todo noticias hace "periodismo basura" y se felicitaba porque "finalmente" esté saliendo a la luz la información falsa que publican sobre su presidencia. Volvía así a meter el dedo en la llaga en el despido de tres periodistas que publicaron un reportaje sobre supuestos contactos de su equipo con funcionarios rusos en vísperas de la toma de posesión.

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

Trump puso la guinda con un tercer mensaje dirigido a Joe Scarborough, al que vuelve a llamar "loco", y a Mika Brzezinski, a la que califica de "tonta como una roca". Esta vez dice que los presentadores de Morning Joe "no son mala gente". El problema, dice, es que su programa "está dominado" por los jefes de la NBC en su empeño por ir a la caza de audiencia. Mal asunto". El asalto presidencial contra los dos periodistas estrellas de la MSNBC arrancó el jueves.

It's really scary that someone with nuclear weapons is not adult enough to cope with being criticized on a time-wasting TV show. pic.twitter.com/0fg7InxW43 — Jack Schofield (@jackschofield) 1 de julio de 2017

Mientras los dirigentes de los dos partidos piden al presidente que deje Twitter y se dedique a cosas más importantes, la Casa Blanca ven en estos ataques continuados a la prensa un altavoz para tener contentos a los electores más descontentos con los políticos en Washington y los medios de comunicación más liberales. "Trump combate al fuego con fuego", justificó esta semana la portavoz adjunta Sarah Sanders, "saben que eligieron a alguien que no se quedará cruzado de brazos".

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

Trump dejó claro poco después que seguirá con esta estrategia. La serie la completó la tarde del sábado recordando en cuatro mensajes más que quien ganó las elecciones con entrevistas, discursos y las sociales fue él. Los medios "falsos" y, ahora también, "fraudulentos", dice, "están trabajando duro para convencer a los republicanos y a otros para que no use los medios sociales".

"Tenía que ganarles y lo hice. Seguiremos ganando".

J.K. ROWLING Y HARRY POTTER CONTRA DONALD TRUMP

J. K Rowling está luchando en Twitter contra su Voldemort particular: Donald Trump. El presidente de Estados Unidos suele usar su cuenta en la red social del pájaro azul como el BOE.

Y Rowling, que le odia, usa una frase de Abraham Lincoln para responder a los disparates del 45 presidente de Estados Unidos.

'Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power.' Abraham Lincoln pic.twitter.com/vkJnlXbnXg — J.K. Rowling (@jk_rowling) 29 de junio de 2017

"Casi todos los hombres pueden hacer frente a la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder", respondió la autora de Harry Potter.