Trump-Putin: Si esto no es amor...

Todas las miradas han estado puestas este 7 de julio de 2017 en el primer encuentro del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump (El americano Trump y y el ruso Putin acuerdan un alto el fuego en el suroeste de Siria).

Ha sido en la ciudad alemana Hamburgo y al margen de la cumbre del G20 (Lenguaje corporal: ¿Sabes qué quiso decir Trump a Putin con sus apretones de manos?).

La reunión, que duró más de dos horas -mucho más de lo previsto- no ha pasado desapercibida ante los internautas ( G20: Melania Trump, atrapada por los manifestantes antisistema).

En las redes sociales se han empleado adjetivos como 'esperado' e 'histórico' para describir el encuentro (Trump vuelve a demostrar que es el político pragmático que aprende).

Naturalmente, muchos usuarios han abordado la cita con sentido de humor, especialmente al poner atención en cómo ambos líderes han medido sus fuerzas.

Algunos frikies de Twitter no han pasado por alto la actitud respetuosa del líder estadounidense hacia Putin, señalando que el apretón de manos fue diferente de otros dados por Trump hasta ahora.

"Encuentra a alguien que te mire como Trump mira a Putin", ha bromeado un internauta.

"Es como finalmente verte con tu pareja de la Red", ha ironizado otro.

Find somebody that looks at you like Trump looks at Putin pic.twitter.com/dVFSXre5iC

Los aficionados de la popular serie estadounidense 'House of Cards' se han apresurado a trazar un paralelismo entre la reunión de los dos líderes y la escena en la producción de un encuentro del inquilino ficticio de la Casa Blanca, Frank Underwood, y su homólogo del Kremlin, Viktor Petrov.

When you're watching the news but you've seen it all before on House of Cards...

Trump and Putin pic.twitter.com/MdiEdQMBs2