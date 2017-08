La mantequillla de cacahuete fue la clave en la fuga de los 12 presos de Alabama

Algo tan aparentemente inocuo como la mantequilla de cacahuete ha sido el arma secreta de una fuga de 12 presos del Estado estadounidense de Alabama en la que consiguieron engañar al vigilante de seguridad para que les abriera la puerta.

Todos los fugitivos, hombres entre 18 y 30 años y algunos considerados muy peligrosos, ya están de vuelta en sus celdas. Estaban encarcelados por cargos que iban desde el intento de asesinato o el robo, hasta la posesión de drogas.

La gran fuga se orquestó el pasado domingo en la cárcel del condado de Walker, construida en 1998 y con capacidad para 240 internos. Todo estaba preparado.

Según relata el diario The New York Times, los presos rascaron la mantequilla de cacahuete de sus sandwiches y la modelaron como arcilla.

Aprovecharon que había un vigilante novato en la sala de control para ocultar el número que había encima de la celda con la pasta de mantequilla y después le pidieron a gritos que les dejara entrar en la celda.

"Gritaron 'puerta abierta' (y dieron el número), pero el que le proporcionaron fue el de la puerta exterior", explicó el alguacil James Underwood en una conferencia de prensa este 31 de julio de 2017.

Y sin darse cuenta, el vigilante les abrió la puerta de la calle.

"Es un muchacho joven que no lleva aquí mucho tiempo", se justificó Underwood, que reconoció que había sido un "error humano", y que añadió, no obstante, que se enfrentan de forma cotidiana con intentos de engaño de este tipo.

Una vez abierta la puerta, los fugitivos usaron sus uniformes de color naranja y mantas para escalar la cerca cubierta de alambres con cuchillas. Dos de ellos se hicieron cortes y uno tuvo que ser hospitalizado para coserle el pulgar.

CAPTURED! Last of 12 fugitives who escaped from an Alabama Prison Sunday captured in Martin County tonight. pic.twitter.com/4GIkJwhQpN