Tres muertos en una jornada de violencia entre grupos racistas en Virginia

El caos se apoderó este 12 de agosto de 2017 de Charlottesville, un tranquilo municipio de 45.000 habitantes en Virginia.

La mayor marcha de supremacistas blancos, que se oponen a que sea derribada la estatua del General Lee -héroe sudista en la Guerra de Secesión- en los últimos años en Estados Unidos derivó en enfrentamientos con contramanifestantes que dejaron un muerto (una mujer de 32 años), al menos 34 heridos y un número indeterminado de arrestados.

El fallecimiento se produjo después de que un vehículo arrollase a un grupo de manifestantes de grupos críticos con los supremacistas blancos que caminaban por la calle. Lo hizo "de forma premeditada", según informó la policía.

La policía detuvo por la tarde al conductor del vehículo. Un joven de 20 años, natural de Ohio, identificado como James Alex Fields. Está acusado de varios delitos, entre ellos asesinato.

También por la tarde, un helicóptero de la policía que supervisaba los incidentes se estrelló a 11 kilómetros de Charlottesville y en el siniestro fallecieron dos agentes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó los sucesos, pero sin señalar la responsabilidad principal de los supremacistas, repartiendo implícitamente las culpas entre ellos y los contramanifestantes:

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!