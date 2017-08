Encuentran el cadáver de un hombre que llevaba un mes muerto en un ascensor

Isaak Komisarchik, un anciano de 82 años residente en Denver (Estados Unidos) ha sido encontrado muerto en el interior de un ascensor en el que ha pasado más de un mes sin recibir auxilio.

El hombre, que padecía demencia, fue dado por desaparecido el 5 de julio y su cuerpo no ha sido encontrado hasta el 2 de agosto.

Según la investigación, de la que se ha hecho eco The Denver Post, Komisarchik utilizó un ascensor fuera de servicio.

El anciano realizó dos llamadas de auxilio que no fueron atendidas. Su cuerpo ha sido encontrado por los técnicos que acudieron a reparar el ascensor.

PLZ-RT MISSING ADULT: Isaak Komisarchik he was last seen near 9900 E Yale #Denver, please help authorities find him and ensure his welfare! pic.twitter.com/jbbFqUb7Zs