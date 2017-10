Brutal tiroteo a bocajarro en Las Vegas: un francotirador deja varios muertos

Atentado brutal en Las Vegas este a las 11 de la noche locales (8 de la mañana en España) este 2 de octubre de 2017 en los alrededores del Casino Mandalay Bay donde se estaba celebrando un festival de música country, que deja al menos dos muertos y más de 25 heridos.

La red social Twitter ha funcionado desde el primer minuto casi como una televisión en directo del atentado, con cientos de personas huyendo o agazapadas en el suelo mientras se escuchaba una cortina tremenda de disparos, que las fuentes atribuyen a lo alto de algún edificio colindante.

La policía de Las Vegas está investigando el suceso y avisó de que ya hay un sospechoso abatido.

