El expresidente George Bush padre pide perdón a una actriz por sobarla

Son fantasmas del pasado, pero siguen saliendo. En este caso, bastante apolillados, porque lo que la chica denuncia pasó hace cuatro años, cuando ella tenía 29 y el 'metemano' había cumplido ya los 89 y estaba postrado en una silla de ruedas.

La actriz Heather Lind (34 años), conocida por su papel en la serie «Turn: Washington's Spies», acusó el pasado martes al expresidente George Bush padre de manosearla durante una sesión de fotos hace cuatro años, en la misma en la que se encontraba su mujer, Barbara Bush.

Según el «New York Post», la intérprete utilizó las redes sociales para denunciar este inciente, que el propio expresidente calificó como una «broma».

«Cuando tuve la oportunidad de conocer a George HW Bush hace cuatro años para promocionar un programa de televisión histórico en el que estaba trabajando, me agredió sexualmente mientras posaba para una foto similar. Él no me dio la mano. Me tocó por detrás desde su silla de ruedas con su esposa Barbara Bush a su lado. Me contó una broma sucia».