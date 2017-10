El 'ogro' Donald Trump juega con los hijos de los periodistas en la visita de Halloween

Como cada año, el presidente de Estados Unidos ha repartido caramelos a los hijos de los periodistas que siguen la actualidad de la Casa Blanca.

Una tradición que Donal Trump ha ejercido este 28 de octubre de 2017, recibiendo en el despacho oval a los niños, a quienes repartió caramelos.

El presidente charló animadamente con los pequeños disfrazados de superhéroes, monstruos y otros motivos propios de Halloween mientras les daba diferentes dulces.

Trump bromeó con los periodistas asegurando que no podía creer que hubiesen creado niños tan bonitos.

President Trump with trick-or-treaters in Oval Office: "I cannot believe the media produced such beautiful children." pic.twitter.com/wDRD8Nb9Uc