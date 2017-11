Primer aniversario: Los patinazos de Donald Trump en 14 tuits

Tal día como hoy hace un año, la victoria del candidato a la presidencia de Estados Unidos más incendiario de la historia reciente cogía por sorpresa al mundo entero.

Como subraya Gina Tosas en 'La Vanguardia' este 8 de noviembre de 2017, en los últimos doce meses, Donald Trump ha demostrado ser un fructífero creador de polémicas con sus tuits agresivos y sin el filtro diplomático que cabe esperar del líder de la primera potencia mundial.

Desde que juró el cargo en enero, el mandatario ha lanzado 167 ataques desde su Twitter, la mayoría (unos 90) contra los medios de comunicación, según un cálculo hecho por el portal de información Axios .

A pesar de que después de ganar Trump afirmó que restringiría el uso de su perfil de Twitter una vez asumiera el cargo, hoy el magnate sin experiencia política de 71 años confía en la plataforma más que nunca para dirigir un país a golpe de escuetos mensajes.

Esos tuits cubren casi cualquier tema, desde la impotencia por las promesas incumplidas, la indignación por el obstáculo judicial a su veto migratorio, los ataques a los disidentes republicanos o a los medios de comunicación, la contra información al escándalo del Rusiagate o su desprecio al líder norcoreano Kim Jong Un.

He aquí un recorrido por los principales temas que han marcado el casi primer mandato de Trump, el líder mundial más seguido en Twitter, a través de los mensajes de 140 caracteres más controvertidos.

1).-Corea del Norte, el enemigo

La escalada de tensiones y agresividad retórica entre EE.UU. y Corea del Norte propiciada por los ataques verbales de Donald Trump a Kim Jong Un son la mismísima demostración del cambio en la política exterior del mandatario, que hizo campaña a favor del aislacionismo pero una vez en el poder viró hacia el intervencionismo. Su falta de autocontrol frente al teclado le llevó a protagonizar la mayor desacreditación a un secretario de Gobierno que se recuerda en EE.UU. cuando le dijo a su secretario de Estado, Rex Tillerson, que "estaba perdiendo el tiempo" tratando de negociar con el líder norcoreano, a quien se refiere como "Little Rocket Man" (pequeño hombre cohete). El secretario de Estado estadounidense asegurase durante un viaje a China que Estados Unidos tenía líneas de comunicación abiertas con Corea del Norte sobre sus programas nucleares y de misiles.

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de octubre de 2017

2).- La extensa red del Rusiagate

El FBI, el Senado y la Cámara de Representantes están llevando a cabo investigaciones centradas en comprobar si verdaderamente hubo coordinación entre el equipo de campaña de Donald Trump y los ciberataques rusos contra Hillary Clinton. La trama, conocida como el Rusiagate, ha dejado un sinfín de tuits del presidente, como cuando quiso desvincularse erróneamente de su ex director de campaña Paul Manafort después de que este fuera arrestado por el fiscal especial Robert Mueller.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de octubre de 2017

O cuando Trump advirtió al despedido director del FBI James Comey que no mintiera después de insinuar que había grabado sus conversaciones.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de mayo de 2017

Así como cuando acusó al expresidente Barack Obama de grabar sus llamadas telefónicas desde la Torre Trump sin aportar pruebas de ello. "Hombre malo (o enfermo)", le llamó.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

3).- Veto migratorio, frenado por antimusulmán

"Debemos mantener al diablo fuera del país", tuiteó Donald Trump justo después de firmar un decreto ejecutivo que prohibía la entrada en EE.UU. de personas procedentes de siete países de mayoría musulmana. Algunos expertos afirman que la retahíla de tuits islamófobos y antiinmigración que ha escrito el presidente ha dado alas a los supramacistas en el país.

We must keep "evil" out of our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2017

Por el momento, los juzgados han puesto freno sobre parte del veto migratorio pos considerarlo discriminatorio contra la comunidad musulmana. "Debido a que la prohibición fue levantada por un juez, muchas personas muy malas y peligrosas pueden estar entrando en nuestro país. Una decisión terrible", advirtió el mandatario después de la decisión del juez federal de Seattle.

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017

4).- Cruzada contra los medios

El New York Times o las cadenas NBC, ABC, CBS y CNN, son los principales objetivos contra los que acostumbra a cargar Donald Trump por ser "medios deshonestos" que publican "noticias falsas", ataques que escribe, la mayoría de las veces, en mayúscula o, dicho de otro modo, a voz en grito. En el último embate relevante contra los medios de comunicación el presidente llegó a amenazarles con quitarles la licencia de emisión. En concreto, a la NBC, que había publicado que Trump había planteado multiplicar por diez el arsenal nuclear de EE.UU., algo que el presidente desmintió.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de octubre de 2017

5).-Guerra civil en el Partido Republicano

Ya son dos las bajas de los congresistas que se han rebelado contra el presidente. Los senadores Bob Corker y Jeff Flake se han visto obligados ha retirarse de la política. El primero de ellos se enzarzó en una batalla de insultos con el presidente en Twitter debido a su oposición a la reforma fiscal. "Bob Corker, quien ayudó al presidente Obama a darnos un mal acuerdo con Irán y no pudo ser elegido ni para perrero en Tennessee, ahora está luchando contra el recorte de impurestos...", escribió Trump.

Bob Corker, who helped President O give us the bad Iran Deal & couldn't get elected dog catcher in Tennessee, is now fighting Tax Cuts.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2017

6).- Conflicto de intereses

Donald Trump, como si hubiera olvidado por un momento que era el presidente de Estados Unidos, criticó a la empresa Nordstrom Inc. desechar la línea de vestuario de su hija Ivanka, lo que llevó a sus críticos a acusarlo de usar un cargo público para beneficiar el imperio de negocios familiar. La polémica levantó asimismo otra vez el debate sobre el conflicto de intereses que planea sobre la familia Trump, propietaria de un imperio inmobiliario y numerosos negocios. Ivanka no tiene papel oficial en la Casa Blanca pero ejerce de representante de ella en sus viajes al extranjero.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de febrero de 2017

7).- Promesas por cumplir

Dos de las promesas electorales más incendiarias del presidente cuando era candidato republicano, como derogar la reforma sanitaria de Obama y obligar a México a pagar la construcción del muro en su frontera, todavía no han visto la luz y distan de hacerlo pronto. Respecto a ambas propuestas, el mandatario ha dedicado sendos tuits.

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017

La primera fue rechazada en el Senado gracias, entre otros, al voto del republicano John McCain: "Deje que implosione la ObamaCare", pedía Trump después de la votación. En cuanto la financiación del muro, todavía debe ser aprobada por el Congreso, donde hay una fuerte oposición de los demócratas, y que después, como pide Trump, México se haga cargo de la factura. "Dado que México es uno de los países con mayor delincuencia en el mundo, debemos tener EL MURO. México lo pagará a reembolso", insistía en agosto.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de agosto de 2017

8).-Desmantelamiento de acuerdos internacionales

Lo que sí ha conseguido Donald Trump es desmantelar el legado de pactos internacionales que dejó su predecesor Barack Obama como parte de apartar a Estados Unidos de su papel como líder mundial en temas tan cruciales como el pacto nuclear con Irán o el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Many people talking, with much agreement, on my Iran speech today. Participants in the deal are making lots of money on trade with Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de octubre de 2017

Respecto al pacto con Teherán, el jefe de la Casa Blanca anunció en octubre que no lo certificaba y pedía al Congreso que reformara las condiciones del tratado. "Mucha gente habla, muy de acuerdo, sobre mi discurso de Irán de hoy", escribía Trump el día del anuncio.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de noviembre de 2012

El anuncio de Trump sobre la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París dejó al mundo estupefacto. Pero ya se veía venir. Y es que el presidente