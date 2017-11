¿Sabes quién es Cyntoia Brown, la condenada a cadena perpetua cuya libertad piden las estrellas de Hollywwod?

"Es penoso ver que una mujer joven que es prostituida tiene el valor de defenderse y ¡es condenada de por vida!".

The system has failed. It’s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what’s right. I’ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u