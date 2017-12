Histórico fracaso de convocatoria de Trump en el acto de iluminación del Árbol Nacional

El primer año de la presidencia de Donald Trump estará marcado, aparte de sus desencuentros con la prensa y los líderes mundiales, por "el bajo poder de convocatoria" que ha mostrado durante varios eventos públicos, indican comentaristas locales.

Muestra de ello fue la iluminación del Árbol Nacional este jueves en Washington, acto en el que se apreciaron cientos de sillas vacías, de acuerdo con las fotos tomadas durante el evento, según recoge RT.

On the left: @BarackObama ’s National Tree Lighting On the right: @realDonaldTrump ’s National Tree Lighting #Christmas pic.twitter.com/wYoLJRO2r6

La escena recordó a lo sucedido el día de su investidura, el pasado 20 de enero, cuando circularon fotografías que, según diversos comentaristas, evidenciaron la poca asistencia en el National Mall (Explanada Nacional). Entonces Trump acusó a la prensa de haber manipulado las imágenes, como destacó el portal Share Blue.

De igual forma, recordó al salón casi vacío donde su hija Ivanka pronunció un discurso poco franco acerca del "empoderamiento de la mujer", en Tokio (Japón).

This is what the hall in Tokyo looked like as Ivanka Trump gave her speech at a Japanese government women’s conference pic.twitter.com/7IzXMpxa6b