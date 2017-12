Este tipo puso esta cara en la foto policial tras matar brutalmente a su madre

La Policía del estado de Míchigan (EE.UU.) ha divulgado una inquietante imagen de un joven que el pasado miércoles apuñaló a su madre hasta la muerte, informan medios locales.

La madre de Justin Jay Paul fue encontrada sin vida con numerosas heridas en la garganta en la casa familiar en la ciudad de Westland. El joven, de 22 años de edad, fue arrestado portando un cuchillo en el bolsillo de sus pantalones poco después de que un pariente avisara a la Policía tras encontrar el cuerpo de la mujer, según recoge RT.

The people are starting to swoon: Blood-smeared man smiles in mugshot after ‘stabbing… https://t.co/aIX2PMnlNe pic.twitter.com/w0JxXXbC4T