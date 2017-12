Nueva York: 12 muertos, entre ellos un bebé, en el incendio más trágico de los últimos 25 años

Al menos 12 personas murieron este 28 de diciembre de 2017 en un incendio en un edificio de apartamentos en el barrio neoyorquino del Bronx, según anunció el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.

Entre los fallecidos hay un bebé de un año de edad. Hay otras cuatro personas heridas de gravedad.

El fuego se desató, por motivos desconocidos, poco antes de las 19.00 de la tarde hora local en el edificio, con 20 apartamentos y construido en 1916.

Las llamas se propagaron rápidamente de la primera planta del edificio a las superiores.

El inmueble se encuentra a una manzana del zoo del Bronx y no tiene ascensor, según los datos de registro.

We've had an absolutely awful tragedy this evening. Twelve of our Bronx neighbors have passed away in a horrible fire in Belmont, including a one year old child.



Please keep the victims and their families in your prayers this evening.https://t.co/qbPpAY0Ucp