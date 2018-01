'Fuego y Furia': Las 10 controvertidas 'revelaciones' del libro que tiene indignado a Donald Trump

Donald Trump quedó "perplejo" por su victoria en la elección presidencial de EEUU, no disfrutó de su toma de posesión y sentía que la Casa Blanca era "espeluznante".

Estas son algunas de las afirmaciones que realiza el periodista Michael Wolff en su nuevo libro "Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump", del que este miércoles varios medios publicaron algunos extractos que que causaron la indignación del presidente de EEUU.

El libro, que saldrá a la venta el 9 de enero de 2018, ofrece detalles que, según Wolff, muestran cómo vivieron Trump y su entorno su ascenso a la presidencia de EEUU.

Según medios estadounidenses, el autor realizó más de 200 entrevistas a personas cercanas al mandatario estadounidense.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el libro estaba lleno de "señalamientos falsos y engañosos".

Aquí te presentamos 10 de las afirmaciones más controvertidas que se realizan en el libro:

1. Steve Bannon pensaba que el hijo de Trump era "traidor"

En el libro, Steven Bannon, el exjefe de estrategia de Trump y su antiguo hombre de confianza, califica de "traidor" y "antipatriota" el encuentro que el hijo del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr. y varios miembros de su campaña presidencial mantuvieron en junio de 2016 con un grupo ciudadanos rusos cercanos al Kremlin.

Los rusos habrían ofrecido a Trump Jr. información perjudicial sobre Hillary Clinton en una reunión de junio de 2016.

"Los tres jefes mayores en la campaña pensaban que era una buena idea una reunión con un gobierno extranjero en el interior de la Torre Trump en la sala de conferencias en el piso 25, sin abogados. No tenían ningún abogado. Incluso si tú piensas que esto no era traición, o antipatriota, o estúpido, y a mí se me ocurriera pensar que es todo eso, deberías haber llamado al FBI inmediatamente".