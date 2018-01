Así son las camas separadas de los Trump en La Casa Blanca

«Fire and fury». Fuego y furia. Así se titula el libro que ha hecho temblar los cimientos de la Casa Blanca. Aunque todavía no está a la eventa, el tomo escrito por Michael Wolff invita al lector a entrar en la Casa Blanca de Donald Trump y aborda todos los flancos, desde el político hasta el personal. Y vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas que más dieron de qué hablar cuando los Trump desembarcaron en el número 1600 de Pennsylvania Avenue: si compartían cama o no.

«US Weekly» fue la primera revista en afirmar que Donald y Melania Trump utilizaban cuartos separados. Un hecho que fue negado por fuentes cercanas la primera dama, pero que Wolff confirma en su libro. Al igual que los Kennedy, los Trump prefieren dormir cada uno por su lado, según recoge E.Bárcena en ABC.

Lo cierto es que la pareja presidencial es bastante conservadora con esa idea. Si hacemos cálculos, hasta 36 presidentes de los Estados Unidos vivieron en la Casa Blanca sin compartir noches con su esposa, desde John Adams, quien inauguró la residencia presidencial en 1800 hasta Gerald Ford, 38º presidente de Estados Unidos entre 1974 y 1977, cuya esposa Betty se negó a pasar una sola noche sin su marido. Dado que Donald Trump es el 45º en la lista presidencial, eso deja a 7 parejas duermiendo en el mismo cuarto en toda la historia de la Casa Blanca: los Ford, los Carter, los Reagan, los Bush (George-Barbara), los Clinton, los Bush (George Jr.-Laura) y los Obama.

Fuente original: ABC/Leer más