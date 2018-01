Trump responde a los rumores sobre su salud mental a su manera habitual

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha respondido a las acusaciones sobre su supuesta incapacidad mental, lanzadas por miembros del opositor Partido Demócrata y por el periodista Michael Wolff en su flamante libro 'Fuego y furia', autocalificándose en las redes sociales como un "genio muy estable".

"Ahora que la interferencia rusa [en las últimas presidenciales de EE.UU.], tras un año de intensa investigación, se ha probado como un auténtico engaño para el público estadounidense, los demócratas y sus perros falderos y los tradicionales medios de noticias falsas están jugando a la vieja 'estrategia Ronald Reagan' sobre la estabilidad mental y la inteligencia", ha escrito Trump la mañana de este sábado en su cuenta personal de Twitter, según recoge RT.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

La vigesimoquinta enmienda a la Constitución de EE.UU., establece que el mandatario del país será destituido en caso de sufrir una inhabilidad física o mental que le impida ejercer sus poderes y deberes. Esta enmienda se pretendió utilizar durante el mandato del expresidente republicano Ronald Reagan (1981-1989), pero nunca llegó a concretarse.

The thing about mentally stable geniuses is that they never have to tell people that they are mentally stable geniuses... https://t.co/OvvLuOXZUk — Brian Klaas (@brianklaas) 6 de enero de 2018

"Durante toda mi vida, mis dos principales virtudes han sido la estabilidad mental y ser verdaderamente inteligente (...) Pasé de empresario muy exitoso a estrella de televisión, y de ahí a presidente de Estados Unidos en mi primer intento. Creo que eso me acredita no solo como inteligente, sino como un genio, y un genio muy estable", agregó el jefe de Estado.

"Nadie dice que es 'mentalmente estable' un sábado por la mañana"

Las respuestas de los internautas a esas afirmaciones no se han hecho esperar. "Los genios mentalmente estables nunca dicen a la gente que son genios mentalmente estables", y "nadie dice que es 'mentalmente estable' un sábado a las 07:30 de la mañana, más aún tratándose de un presidente", son algunos de los comentarios hechos en Twitter.

