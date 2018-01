Cachondeo en Twitter por el apoyo de Ivanka Trump al discurso de Oprah Winfrey

La actriz y presentadora pronunció uno de los discursos feministas más aplaudidos en la gala de los Globos de Oro contra el acoso sexual. Unas palabras que apoyó la hija de Donald Trump a través de su cuenta de Twitter, uniéndose así al movimiento Time's Up. Sin embargo, parece ser que Ivanka (36) no comprendió que las palabras de Oprah Winfrey (63) salpicaban a su propio padre y las redes se han burlado de ella.

"Acabo de ver el discurso empoderador e inspirador de Oprah de la pasada noche en los Globos de Oro ¡Unámonos, hombre y mujeres, y digamos que ya es hora!", escribió la hija del magnate en su cuenta de Twitter, mostrando su apoyo a la causa. Un discurso demoledor por el que las redes llegaron a proponer a la intérprete como presidenta de los Estados Unidos, según recoge Informalia.

Just saw @Oprah 's empowering & inspiring speech at last night’s #GoldenGlobes . Let’s all come together, women & men, & say #TIMESUP ! #United https://t.co/vpxUBJnCl7

Aunque sus palabras tuvieron como objetivo defender la visibilidad de la mujer, la actriz de El Mayordomo también cargó contra las decisiones políticas de Trump (71), por lo que el tuit de Ivanka sorprendió a todos los usuarios.

"Todos sabemos que la prensa está cercada estos días, pero también sabemos que su insaciable dedicación de enseñar la absoluta verdad es la que nos permite a los demás no estar ciegos ante la corrupción, la injusticia, los secretos y las mentiras", dijo Winfrey en referencia a la libertad de información, que se ha visto amenazada desde la llegada de Trump al poder.

I’m sorry @IvankaTrump but unless you wish to call out your own father for his taped admission to assaulting women, your desire to join the sisterhood cannot be taken with any validity...I know it’s difficult but #TIMESUP for your dad too.