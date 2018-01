Meten a los niños en las alcantarillas en Hawai creyendo que les caía encima un misil norcoreano

Este sábado 13 de enero de 2018, los residentes de Hawái han sido alertados por una advertencia que apareció en sus celulares sobre "una amenaza de un misil balístico".

"Busquen un refugio de inmediato. No son ejercicios", rezaba la alerta de emergencia, que resultó haber sido enviada por error.

Fue en medio de una creciente amenaza del programa nuclear y de misiles del gordito Kim Jong-un. Hawai es el estado estadounidense más cercano a Corea del Norte.

Y como no podía ser de otra manera, el mensaje provocó pánico y confusión en las redes sociales, y algunos de los residentes de la isla no se demoraron en cumplir la 'orden' de las autoridades al pie de la letra.

JUST IN: Hawaii Governor David Ige tells CNN that someone "pushed the wrong button" during an employee shift change, sending out the false alert about an incoming ballistic missile https://t.co/FD1vl6fCzh pic.twitter.com/2zhXLApLcr

En busca de un refugio inmediato, hubo quienes velaron por la seguridad de los más pequeños y los colocaron en desagües pluviales, según recoge RT.

Tras pasar unos 30 minutos tras el envío de la alerta, la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái confirmó que no había amenaza de misil.

Today’s alert was a false alarm. At a time of heightened tensions, we need to make sure all information released to the community is accurate. We need to get to the bottom of what happened and make sure it never happens again.